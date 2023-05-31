Стилист Рогов назвал неожиданный тренд

Александр Рогов основательно готовил подписчиц к лету, регулярно радуя их меткими модными советами в своем телеграм-канале. Этот — не исключение. Предупреждаем: такого не увидишь на модном показе. Аксессуар, который сделает даже из самого простого образа трендовый, пожалуй, один из самых популярных гаджетов и верный спутник меломанов — наушники. Теперь они не просто девайс, а модная деталь под любой образ.

Отметим, что тратить деньги на новенькие AirPods Max не обязательно. Подойдут любые массивные наушники — такие наверняка завалялись у вас дома. Они даже не должны быть в рабочем состоянии — достаточно повесить их на шею вместо ожерелья или шарфа. На наш взгляд, так даже лучше, чем надевать наушники на голову: прическа не портится.