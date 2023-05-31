$80.69+0.6386.51+0.61

Стилист Рогов назвал неожиданный тренд, который станет модным дополнением к любому образу

Александр Рогов основательно готовил подписчиц к лету, регулярно радуя их меткими модными советами в своем телеграм-канале. Этот — не исключение. Предупреждаем: такого не увидишь на модном показе. Аксессуар, который сделает даже из самого простого образа трендовый, пожалуй, один из самых популярных гаджетов и верный спутник меломанов — наушники. Теперь они не просто девайс, а модная деталь под любой образ.

Стилист Рогов назвал неожиданный тренд
© Super.ru

Отметим, что тратить деньги на новенькие AirPods Max не обязательно. Подойдут любые массивные наушники — такие наверняка завалялись у вас дома. Они даже не должны быть в рабочем состоянии — достаточно повесить их на шею вместо ожерелья или шарфа. На наш взгляд, так даже лучше, чем надевать наушники на голову: прическа не портится.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий