Как изменились джинсы за 150 лет своего существования

150 лет назад были запатентованы джинсы — штаны из денима, без которых невозможно представить себе современную жизнь.

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20 мая 1873 года основатели компании Levi Strauss&Co Леви Страусс и Джейкоб Дэвис получили патент на производство "рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и часов". Эта дата написана и на кожаной этикетке легендарных "левайсов", которую к ним начали пришивать в 1886-м году. На ней изображены две лошади, которые тянут пару джинсов в разные стороны. Это чтобы продемонстрировать прочность штанов, которые предназначались для тяжелой работы на золотых приисках. А классический темно-синий цвет объясняется тем, что для покраски использовали индиго - самый стойкий краситель, сырье для которого выращивали на территории Соединенных Штатов. Еще одна отличительная особенность: металлические заклепки, которые создатели первых джинсов, вдохновившись конской упряжью, придумали ставить на карманы сзади, спереди и на ширинку, чтобы сделать штаны прочнее. Так появилась самая знаменитая модель Levi's 501, названная по номеру партии.

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До сих пор есть места и события, где нельзя быть в одежде из денима.

А в 1911 году Генри Дэвид Ли основал компанию, выпустившую первые джинсы с застежкой-молнией. Так появились штаны, которые завоевали весь мир и прошли огромный путь от рабочего комбинезона до объекта вожделения всех советских модников.

Джинсы давно перестали быть хозяйственной одеждой, в которой стыдно появляться на улице, и перекочевали в гардероб европейских монархов и модные коллекции легендарных кутюрье. Но до сих пор есть места и события, где нельзя появляться в одежде из денима. Как и где можно их носить, "РГ" рассказала стилист Наталия Булдакова.

Неужели до сих пор есть места, в которые нельзя прийти в джинсах?

Наталия Булдакова: Да. Они, казалось бы, отвоевали себе право присутствовать в жизни человека при всех абсолютно обстоятельствах: мы ходим в них на учебу и работу, на родительские собрания и в кино. Но свобода внешнего вида все еще имеет ряд ограничений. До сих пор в джинсах категорически нельзя приходить на некоторые мероприятия высокого уровня, на события религиозного характера и даже на личные праздники в случае, если таким внешним видом вы можете оскорбить хозяев и в результате прослыть плохо воспитанным человеком. Конечно, джинсы джинсам рознь. Классические прямые или слегка расклешенные, а у женщин и умеренные скинни темно-синего, белого, серого и черного цвета без декора, дыр и потертостей с высокой или средней посадкой при комбинировании с классическими элементами гардероба - пиджаками и жакетами - вполне могут заменить костюмные брюки и вписаться в дресс-код Smart Casual (аккуратный, повседневный, но относительно неформальный стиль. - Прим.ред.). В них можно пойти на рядовую деловую встречу, на неформальное мероприятие и на спектакль. Но важно, чтобы джинсы хорошо сидели и не выглядели вызывающе. Кроме того, Smart Casual не допускает в качестве дополнений рюкзаки, кроссовки и иные элементы спортивного стиля.

С какой одеждой они лучше всего сочетаются?

Наталия Булдакова: Есть такое понятие "база" - это то, что можно надеть практически куда угодно. В случае с джинсами это правильно сидящие, хорошего качества, прямого или слегка расклешенного кроя брюки. С такими джинсами можно надеть почти все: футболку, рубашку, блузу, жакет, кардиган, худи, пиджак и т.д. Даже некоторые платья. В этом году список сочетаний пополнился корсетами и костюмными жилетами на голое тело. Но это относится к неформальному стилю в одежде. Универсальное, скажем так, базовое сочетание для женщин: прямые джинсы, однотонная рубашка или лонгслив, жакет и туфли с заостренным мысом на небольшом каблуке. Цвет джинсов - темные или светлые, сложного или простого цвета - нужно выбирать, исходя из индивидуальных внешних параметров, потому что все не может идти всем. Общее правило таково: светловолосым и светлокожим чаще больше подходят голубой, белый и серый, а смуглым и темноволосым хорошо в дениме темных и более насыщенных цветов. Очень важно и то, с какими аксессуарами и обувью вы сочетаете джинсы. На прогулку, в кафе, на шопинг можно надеть кроссовки или кеды. На рядовых деловых мероприятиях уместны туфли и соответствующая сумочка, а не рюкзак.

Какие джинсы в моде сегодня?

Наталия Булдакова: Это не такой простой вопрос, как кажется, потому что нет единой моды для всех во всем мире. Разные тенденции наслаиваются друг на друга, смешиваются и рождают принципиально новые образы, которые становятся уникальным городским стилем, присущим конкретному месту и его жителям. Существует так называемая локальная мода, региональная. Она зависит от климатических, культурных, национальных, религиозных и прочих особенностей и даже от бытовых привычек людей, проживающих в определенной местности. Так в одном месте в России могут ходить в актуальных с начала года широких прямых штанах-трубах с разной посадкой: заниженной, средней, завышенной, а в другом в качестве последнего писка моды популярны дырявые скинни.

Российская Газета