Джиджи Хадид снялась для рекламы дома моды Miu Miu

Американская модель Джиджи Хадид позировала для рекламы новой коллекции итальянского дома моды Miu Miu. Об этом пишет WWD.

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Отличительной особенностью новой коллекции стали вещи, выполненные в технике мателассе, в результате которой на стеганых вещах появляется особый узор. Вдохновительницей кампании стала американская художница Маргарет Кин, получившая известность благодаря своим картинам персонажей с большими глазами. По словам генерального директора бренда Бенедетта Петруццо, творчество Кин отражает характер Miu Miu.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года розничные продажи бренда Miu Miu выросли на 42% до €129 млн в первые три месяца 2023 года. В последнем опубликованном списке самых популярных брендов платформой Lyst Index бренд Miu Miu занял второе место. На первом месте расположился дом моды Prada.

Среди факторов, способствовавших росту популярности Miu Miu, называют высокий спрос на сумку Pocket, новое сотрудничество с New Balance и показ на Неделе моды в Париже, в котором приняли участие модные инфлюенсеры.