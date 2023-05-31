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Назван способ избежать вульгарности при ношении откровенных декольте

Модный эксперт Анна Мякинина назвала россиянкам способ избежать вульгарности при ношении откровенных декольте. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

Как избежать вульгарности при ношении откровенных декольте
© Lenta.ru

При выборе одежды с данной особенностью специалистка посоветовала руководствоваться типом фигуры. Так, стройным девушкам она порекомендовала обращать внимание на V-образный вырез. «Он изящно подчеркнет все достоинства и визуально удлинит шею, что придаст еще больше шарма груди», — заявила собеседница издания.

В то же время обладательницам пышных форм подойдет квадратное декольте, указала Мякинина. При этом она призвала их не обнажать бюст чрезмерно.

Ранее блогерша назвала портящие внешний вид женщин модные ошибки. В первую очередь она призвала воздержаться от тяжелого макияжа, а именно от обилия тонального крема и контуринга на лице.

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