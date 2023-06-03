6 модных решений, которые позволят чувствовать себя комфортно в жару

Лето – лучшая пора для того, чтобы надевать самые любимые наряды и создавать модные образы. Однако нередко в эти планы вмешивается жара: когда за окном +35 наряжаться попросту не остается сил.

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Но это отнюдь не значит, что все теплые дни нужно проводить в одном и том же "луке", который максимально приспособлен к жаре. Руководствуясь правилами из этого материала, вы сможете чувствовать себя комфортно даже на самом раскаленном курорте.

Подробнее об этих правилах – в материале "Рамблера".

Яркие вещи

Уберите черные вещи вглубь шкафа до осени, а летом отдавайте предпочтение ярким футболкам и платьям. Такие вещи поглощают гораздо больше ультрафиолетовых лучей, что позволяет вам чувствовать себя комфортнее. По данным исследований, лучше всего жара переносится в красной, серой и желтой одежде.

Блестящая одежда

Блестящие, а также атласные ткани отражают куда больше ультрафиолетовых лучей, чем матовые. Не думайте, что такие вещи исключительно для нового года – сиять можно каждый день.

Уровень защиты

Согласно статистике, 30% летней одежды не обеспечивают должную защиту от солнечных лучей. Все дело в том, что ткани зачастую слишком легкие и сквозь них легко проникает ультрафиолет.

Приобретая новую вещь, обращайте внимание на показатель защиты от ультрафиолета. Этот показатель указывается на бирке – UPF должен быть не менее 30.

Свободный крой

Такая одежда не сковывает движения, остается в тренде и –самое главное – позволяет телу дышать. А вот модели, прилегающие к коже, очень быстро начнут доставлять вам неудобства.

Защита пальцев ног

В теплую погоду хочется немедленно надеть открытую обувь, чтобы дать свободу пальцам ног. Вот только в открытой обуви пальцы часто обгорают. Чтобы этого избежать, не забывайте наносить на них SPF крем или же выбирайте закрытую обувь.

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