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Бывшая участница группы Spice Girls Мел Би снялась в рекламе бельевого бренда

Бывшая участница группы Spice Girls Мелани Браун, выступавшая под творческим псевдонимом Мел Би, снялась в рекламе летней коллекции британского бельевого бренда Pour Moi. Об этом сообщает Daily Mail.

Мел Би снялась в рекламе бельевого бренда
© Газета.Ru

48-летняя Мелани Браун позировала в белом кружевном комплекте, подчеркивающем ее подтянутую фигуру. Вместе с певицей в съемке приняли участие мать Мелани Андреа и ее дочь Феникс — на совместном фото женщины позировали в разноцветных купальниках из новой коллекции бренда Pour Moi.

В беседе с журналистами Мелани Браун призналась, что ее сегодняшнее тело — результат изнурительных тренировок и сбалансированного питания.

«Во время Covid я сильно поправилась. Я сидела дома и постоянно ела. Поэтому в начале этого года я решила, что пора взять себя в руки и вернуться в форму», — поделилась звезда.

Бывшая «перчинка» отметила, что после съемки в кампейне, она запретила редактировать свои фотографии, так как хотела «выглядеть узнаваемой».

«Ну, я из старой школы, и в те дни, когда мы делали фотосессии для Spice Girls, мы не могли ничего не ретушировать. Ретушь создает фальшивку. Поэтому я была непреклонна и потребовала, чтобы никакой ретуши не было», — заявила артистка.

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