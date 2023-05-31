Бывшая участница группы Spice Girls Мел Би снялась в рекламе бельевого бренда
Бывшая участница группы Spice Girls Мелани Браун, выступавшая под творческим псевдонимом Мел Би, снялась в рекламе летней коллекции британского бельевого бренда Pour Moi. Об этом сообщает Daily Mail.
48-летняя Мелани Браун позировала в белом кружевном комплекте, подчеркивающем ее подтянутую фигуру. Вместе с певицей в съемке приняли участие мать Мелани Андреа и ее дочь Феникс — на совместном фото женщины позировали в разноцветных купальниках из новой коллекции бренда Pour Moi.
В беседе с журналистами Мелани Браун призналась, что ее сегодняшнее тело — результат изнурительных тренировок и сбалансированного питания.
«Во время Covid я сильно поправилась. Я сидела дома и постоянно ела. Поэтому в начале этого года я решила, что пора взять себя в руки и вернуться в форму», — поделилась звезда.
Бывшая «перчинка» отметила, что после съемки в кампейне, она запретила редактировать свои фотографии, так как хотела «выглядеть узнаваемой».
«Ну, я из старой школы, и в те дни, когда мы делали фотосессии для Spice Girls, мы не могли ничего не ретушировать. Ретушь создает фальшивку. Поэтому я была непреклонна и потребовала, чтобы никакой ретуши не было», — заявила артистка.