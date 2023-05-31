Мел Би снялась в рекламе бельевого бренда

«Ну, я из старой школы, и в те дни, когда мы делали фотосессии для Spice Girls, мы не могли ничего не ретушировать. Ретушь создает фальшивку. Поэтому я была непреклонна и потребовала, чтобы никакой ретуши не было», — заявила артистка.