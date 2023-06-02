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Модель Victoria's Secret Эльза Хоск показала фигуру в купальнике

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск поделилась с подписчиками своих социальных сетей новыми фотографиями в бикини.

Модель Victoria's Secret Эльза Хоск показала фигуру в купальнике
© Газета.Ru

34-летняя Эльза Хоск опубликовала в личном блоге серию фотографий, на которых позировала в цветастом ретро-купальнике с широким лифом и трусах с завышенной талией. Звезда Victoria's Secret дополнила образ бирюзовой сумкой от итальянского модного дома Fendi, черными солнцезащитными очками и массивными золотыми серьгами.

Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится с шведского как «здоровье».

«Helsa — это мое любовное письмо к Скандинавии, где я выросла. Это дань женской силе и красоте, а также ода природе. Ткани, цвета и фасоны вдохновлены моими любимыми предметами первой необходимости, которые я беру с собой, чтобы провести время на островах за пределами Стокгольма», — представила марку модель.

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