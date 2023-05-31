Россиянок предостерегли от покупки трех вещей

Персональная стилистка Евгения Гудошина предостерегла россиянок от покупки трех вещей. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»

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Так, эксперт посоветовала с осторожностью выбирать одежду со звериными принтами, поскольку многие производители любят дополнять подобные изделия акцентными пуговицами или необычными рукавами. По ее мнению, это придает образу вульгарности.

Кроме того, специалистка порекомендовала обращать внимание на крой. Соединенные в одной вещи сложный фасон и анималистичный принт могут смотреться нелепо.

В заключение собеседница издания призвала отказаться от одежды, выполненной из дешевой ткани.