Стилист Рогов объяснил причину появления на публике в трусах

«Обязательно ходить в душ, мыть голову, прекрасно пахнуть, а далее следует жить по средствам. Покупать то, на что есть средства, и желательно приобретать вещи, которые пригодятся для разных поводов. А следовать за мной или нет — не мне решать. Я одеваюсь, чтобы чувствовать себя комфортно. Сегодня мне вот так комфортно — в шелковых трусах и казаках», — высказался стилист.