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Дочь Мадонны снялась без штанов для журнала

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон снялась для британского журнала The Face без штанов. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Дочь Мадонны снялась без штанов для журнала
© @lourdesleon

На размещенных снимках 26-летняя манекенщица позировала на мотоцикле Yamaha в черных стрингах и бюстгальтере. Также она надела кожаную куртку и высокие остроносые сапоги на шпильках бренда Mugler и распустила уложенные волнами волосы.

Кроме того, Леон примерила шорты марки Palace в сочетании с топом от бикини бренда Shoreditch Ski Club и сапогами Diesel.

Lenta.ru

«Я бы сказала, что мой самый большой грех — это любовь к мужчинам. Если бы в целом можно было бы избегать мужчин, я бы это сделала. Они так отвлекают», — заявила девушка в интервью.

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