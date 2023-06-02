Какую обувь выбрать на лето: тренды и модная классика

Лето – время, когда можно поиграть с цветом в образе, надев самую яркую обувь. Какие модели актуальны на каждый день и что надеть в поездку на природу или дачу, рассказала «ФедералПресс» стилист-имиджмейкер, основатель и директор Парижской школы стилистов Екатерина Савицкая.

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«На каждый день подойдут удобные сандалии и босоножки. Сейчас в тренде обувь на тракторной подошве, грубые «дедушкины» сандалии (выглядят авангардно, но придают фэшн практически любому образу), мюли (обувь с закрытым мысом, но с открытой пяткой). Это топы продаж», – поделилась эксперт.

Из авангардных трендов в настоящее время также активно продвигаются сланцы. Если девушка не боится экспериментов, то ей стоит обратить внимание на такую модель – красивых вариантов в магазинах очень много, добавила Савицкая.

«Если вы за модную классику, то хорошо будут выглядеть любые яркие сандалии. черный вариант – это стандарт. Но поскольку сейчас лето, я советую поэкспериментировать с цветом – лаймовым, розовым, оранжевым. Многие боятся яркой обуви, но зря. Ведь можно компенсировать ее нейтральным верхом», – также посоветовала стилист.

Сейчас все сходят с ума по балеткам. Такой обувью можно дополнить любой образ, будь то костюм, шорты или брюки карго. А вот кеды и кроссовки – это уже давно не писк моды, хотя достаточно комфортный вариант для города.