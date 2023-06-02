Стюарт посетила показ Chanel в Токио

Актриса и посол дома моды Chanel Кристен Стюарт приехала в столицу Японии на повторный показ шоу Métiers D'Art 2022-23, которое впервые было представлено в Сенегале в декабре прошлого года. Об этом пишет WWD.

© Газета.Ru

Стюарт оделась на мероприятие в белую футболку, такого же цвета твидовую мини-юбку, гольфы и черные туфли на каблуках. Актриса сидела в первом ряду на показе, окруженная японскими звездами и блогерами.

Прежде чем модели вышли на подиум, была отдана дань памяти японскому композитору и музыканту Рюичи Сакамото, который умер от рака в марте. Прозвучала его песня «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», и десятки танцоров исполнили современный танец.

На вечеринке после показа, проходившей в том же зале, выступили J-pop группа Chai и сенегальский рэпер Nix.