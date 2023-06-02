Как создать идеальный образ для жаркого дня: советы стилиста
В большинстве российских регионов столбики термометров стремятся к +30 °С. У некоторых девушек возникают трудности с выбором наряда на такую погоду, особенно при работе в офисе. Стилист Екатерина Савицкая в беседе с «ФедералПресс» дала несколько рекомендаций по составлению образов на жаркие дни.
«Стоит обратить внимание на легкие сарафаны и платья на тонких бретельках, с V-образным вырезом, с небольшими рукавами, приталенные и чуть расклешенные. Прелесть этих нарядов в том, что большинство из них из моды не выходят – они актуальны сейчас и будут таковыми через три года», – посоветовала эксперт.
Имеет смысл выбирать классику – покрой по фигуре (в зависимости от ее особенностей) и тонкие хлопковые ткани. Из принтов всегда в моде горошек, клетка, леопард, но можно остановиться и на однотонном варианте. Такой наряд необходимо сочетать с актуальной обувью – «дедушкины» сандалии, босоножки, балетки или кроссовки, добавила Савицкая.
«Когда работа в офисе, где есть дресс-код, то стоит исходить из его строгости. Если он не слишком жесткий, то можно выбирать легкие туники или блузки в сочетании летними тонкими брюками разных фасонов», – пояснила стилист.
Если же дресс-код строгий, то отличным вариантом будут легкие костюмы. В продаже, по словам собеседницы, в настоящее время много красивых вариантов, которые, с одной стороны, поднимают настроение, с другой – так здорово выглядят, что их можно носить не только в офис, но и, например, на встречи с подругами.