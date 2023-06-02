Стилистка назвала самые модные цвета летней одежды

Дизайнер-стилистка Ирина Дидушенко назвала россиянкам самые модные цвета летней одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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Так, в списке оказались белые и коралловые тона. В первом случае эксперт посоветовала отдавать предпочтение сливочному, молочному или оттенку слоновой кости. Что касается второго, то данный цвет подчеркивает загар и придает коже здоровое сияние.

Кроме того, в перечне оказались синий, бирюзовый, оттенки морской волны, а также желтый. По словам специалистки, последний отлично смотрится на смуглой и загорелой коже.

«Обладательницам холодного тона волос и кожи следует обратить внимание на лимонный оттенок или желто-зеленый лайм, при теплом же — на глубокие желтые цвета, например, банановый или охру», — уточнила Дидушенко.