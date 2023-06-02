Fleur du Mal выпустил коллекцию нижнего белья в честь Мэрилин Монро

В 97-й день рождения Мэрилин Монро американский бренд люксового нижнего белья Fleur du Mal совместно с фондом творческого наследия голливудской актрисы выпустил новую коллекцию. Вдохновением для создания моделей послужили фотографии Берта Стерна. Он, в частности, снимал Мэрилин для журнала Vogue летом 1962-го, незадолго до её смерти в августе того же года.

© Fleur du Mal

Фильм «В джазе только девушки» (1959) также сыграл свою роль при создании коллекции Fleur du Mal. Силуэты, деликатный декор и цветовая палитра белья выдержаны в его стилистике.