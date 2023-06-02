Россиянкам перечислили пять вышедших из моды вещей

Дизайнер Аника Керимова перечислила россиянкам пять предметов гардероба, которые вышли из моды летом 2023 года. Разговор с ней публикует Life.

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В первую очередь собеседница издания призвала отказаться от джинсов модели «скинни» и легинсов, поскольку на данный момент популярность обрели оверсайз-брюки. Облегающие штаны из денима она рекомендует заменить брюками-карго. Кроме того, следует отказаться от мини-юбок, отдавая предпочтение длине миди и макси, считает модный эксперт.

Среди прочего в рейтинг утративших актуальность вещей вошли массивные кроссовки, такие как Balenciaga Triple S.

«Это хорошая новость, поскольку на самом деле они идут далеко не всем, а на миниатюрных девушках нередко смотрелись комично», — высказалась специалистка и посоветовала обратить внимание на кожаные лоферы и белые кеды.

Помимо этого, по словам Керимовой, в текущем сезоне прошел тренд на длинные кардиганы.

«Гораздо лучший вариант — подобрать классический кардиган на пуговицах, при желании укороченный. Носить его можно как на голое тело, застегнув пуговицы, так и в паре с базовым топом», — уточнила героиня материала.

В заключение дизайнер также призвала отказаться от лодочек и ботильонов с открытым носком. Вместо них следует приобрести остроносые ботильоны, сапоги до колена, босоножки или мюли, заявила Керимова.