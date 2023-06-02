Nike представил обновленную модель кроссовок Dunk Low

Nike обновляет линейку обуви. Бренд представил обновлённую модель классических кроссовок Dunk Low. И теперь, после улучшений, она точно появятся в виш-листах всех модников.

© Чемпионат.com

Марка выбрала нетипичный для себя материал. Новая пара выполнена из замши, только подкладка изготовлена из искусственной кожи.

Основной цвет модели светло-бежевый, но накладки ярко-синего оттенка. Поэтому и название выбрано соответствующее: Blue Suede. Эмблема бренда вышита кожей в более насыщенном синем оттенке. По мнению создателей, такое яркое прочтение позволит кроссовкам быть актуальными не один сезон.

Dunk Law — одна из первых моделей Nike. Они были созданы ещё в 1985 году для баскетбола, но со временем стали классикой именно уличной одежды. Эти кроссовки несколько раз были в коллаборации, но в целом в бренде не так часто обращают внимание на модель из 80-х.