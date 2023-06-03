Ким Кэтролл снялась для обложки The Sunday Times Style
Звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл снялась для обложки журнала The Sunday Times Style. Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания.
66-летняя актриса Ким Кэтролл позировала в черном мини-платье с поясом из золота и рукавами с пышными оборками. Образ дополнили крупные серьги и туфли на высоких каблуках и платформе.
Актрисе сделали укладку с эффектом "мокрых" волос и легкий вечерний макияж.
Кэтролл играла одну из главных героинь, Саманту, в оригинальном сериале.
"Мне не хотелось бы, чтобы она возвращалась к роли. Она слишком много публично высказалась. Я не старалась узнавать, что писала пресса, но люди мне передавали", — призналась она.
Ким Кэтролл действительно говорила, что никогда не вернется к роли Саманты, рассказывала о конфликтах с коллегами по съемочной площадке и в частности с Сарой Джессикой Паркер. По сюжету "И просто так", Саманта переехала в Лондон после ссоры с Кэрри (Паркер), однако продолжает общаться с подругой.