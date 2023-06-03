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Для работы и отдыха: семь главных модных трендов этого лета

Долгожданная жаркая пора уже на пороге. Этот сезон модницы ждут особенно, ведь можно наряжаться ярко, смело и свободно. Летний гардероб для отдыха и города составлять легко и весело.

Для работы и отдыха: семь главных модных трендов этого лета
© Вечерняя Москва

О главных трендах сезона «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Leru и мотивационный коуч Валерия Антонова.

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Платье-рубашка

Удлиненный фасон под рубашку можно носить в разных вариациях, создавая каждый раз особенный образ. Иногда достаточно только ярких аксессуаров, чтобы превратить легкий утренний лук в элегантный вечерний. Платья-рубашки хорошо сочетаются с босоножками и кроссовками. В них будет комфортно гулять по городу и посещать кафе. Длинные варианты также можно умело запаковать в офисный дресс-код — просто дополните его изящными туфлями, пояском и деловой сумкой.

Платье-сарафан

Воплощение легкости и женственности. Сарафаны немного отводят в стилистику 60-х, что для лета просто находка. В них вам не будет жарко. Они умело скрывают недостатки фигуры, при этом создают красивый силуэт со струящимся подолом. Платья-сарафаны с тонкими бретелями уместны больше для прогулок или походов в ресторан. Некоторые модели можно смело сочетать с футболками, чтобы скрыть оголенные плечи.

Мини-костюм с юбкой

Мода на укороченную длину затронула не только юбки, но и жакеты. Мини аккуратно подчеркнет талию и стройные бедра. Создастся восприятие хрупкости и элегантности. Выбирайте комплекты в стилистике Chanel с золотыми пуговицами или с актуальными накладными карманами. К укороченным костюмам подходит разная обувь — босоножки на тонком каблуке, лоферы, тенниски.

Костюмные брюки с топом

Широкие брюки в сочетании с обтягивающим топом — тренд этого лета. В нем умело сочетается классика и смелая современность. Комбинация позволяет создавать разные образы, меняя только верх. В жаркий день смело надевайте костюмные брюки и обтягивающий топ. А вечером можно накинуть рубашку и снова получится модный аутфит.

Брючный костюм

Если в ваши летние планы не входит отпуск, тогда обратите внимание на свободные брючные костюмы. Выбирайте светлые оттенки — кофе с молоком, нежная роза, небесная голубизна, пастельная оливка и т. д. Или, наоборот, сочный апельсин, насыщенный синий, малиновый свет, если хотите переключить все внимание на себя. В тренде стилистика 90-х, а в то время носили костюмы oversize. Под низ используйте однотонные футболки или свободные рубашки с закатанными рукавами. Из обуви выбирайте, что удобнее — массивные кроссовки или босоножки как у кинодивы.

Расцветка акварель или батик

В этом году актуальными будут «рисунки» в стилистике хиппи — разноцветные или монохромные разводы. Акварельные рисунки могут украшать не только футболки, но и панамки, джинсы и даже носочки. Расцветка создает по-настоящему летнее и расслабленное настроение. Также можно попробовать сделать узелковый батик самостоятельно.

Розовое мороженое

Трендовым цветом лета 2023 стал розовый. Причем он заявляет о себе ярко — надевайте как можно больше вещей в оттенках маджента, Барби, фуксия. Вы удивитесь, но с таким ярким цветом сочетаются очень много других красок. Розовый молодит, освежает и придает озорное настроение.

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