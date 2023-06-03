Названы идеальные модели купальников для женщин за 50

Конечно, стиль не может быть продиктован возрастом, однако с годами женщины все чаще стремятся носить одежду, которая может скорректировать недостатки фигуры.

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Стилисты Элизабет Косич и Суника Ду подобрала пять моделей купальников, которые будут выгодно смотреться на женщинах старше 50 лет.

Слитный купальник

По мнению стилистов, лучше всего выбирать те слитные купальники, у которых есть длинный V-образный вырез. Такая модель поможет хорошо вытянуть фигуру, выгодно подчеркнет декольте и даже самую небольшую талию, а также скроет животик.

Такини

Если не хочется надевать слитный купальник, то стоит присмотреться к купальнику, где вместо обычного лифа будет небольшой тканевый топик. Такой ход поможет скрыть недостатки фигуры в верхней части тела. Особенно хорошо этот вариант подойдет женщинам с грушевидным силуэтом, считает Суника Ду.

Бикини с высокими трусиками

Трусики с завышенной талией помогут утянуть животик, но оставят открытой самую привлекательную часть торса. Слитный купальник со сборкой Такая модель, по мнению экспертов, поможет скрыть любые «излишества» на теле, которые не хочется демонстрировать.

Купальник на одно плечо с рюшами