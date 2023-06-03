Стилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой

Стилист Надежда Иванова раскритиковала выбор свадебного платья заслуженной артистки России Татьяны Булановой.

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По словам специалиста, певица не учла множество важных деталей.

Иванова отметила, что наряд больше подходит к эпохе 2000-х — платье пышное, объемное, с большим количеством кружева. Оно делает фигуру и без того невысокой Булановой более тяжеловесной и приземистой.

Более того, эксперт считает, что артистка совсем забыла про свой возраст.

«Несмотря на то, что я сама всегда выступаю против каких-то возрастных ограничений, но слишком девичье платье на даме 50-летнего возраста сморится немножечко комично», — заявила Иванова изданию Woman.ru.

Слово и Дело

Она считает, что намного уместнее на Булановой смотрелся бы белый костюм или смокинг.