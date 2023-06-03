Стилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой
Стилист Надежда Иванова раскритиковала выбор свадебного платья заслуженной артистки России Татьяны Булановой.
По словам специалиста, певица не учла множество важных деталей.
Иванова отметила, что наряд больше подходит к эпохе 2000-х — платье пышное, объемное, с большим количеством кружева. Оно делает фигуру и без того невысокой Булановой более тяжеловесной и приземистой.
Более того, эксперт считает, что артистка совсем забыла про свой возраст.
«Несмотря на то, что я сама всегда выступаю против каких-то возрастных ограничений, но слишком девичье платье на даме 50-летнего возраста сморится немножечко комично», — заявила Иванова изданию Woman.ru.
Она считает, что намного уместнее на Булановой смотрелся бы белый костюм или смокинг.
Стилист посоветовала всем невестам делать парный стайлинг перед торжеством, чтобы заранее проверить, как пара будет смотреться рядом, а певице — следить за модными тенденциями и пользоваться услугами специалистов.