$80.88-0.0987.10+0.52

Стилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой

Стилист Надежда Иванова раскритиковала выбор свадебного платья заслуженной артистки России Татьяны Булановой.

Стилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой
© Слово и Дело

По словам специалиста, певица не учла множество важных деталей.

Иванова отметила, что наряд больше подходит к эпохе 2000-х — платье пышное, объемное, с большим количеством кружева. Оно делает фигуру и без того невысокой Булановой более тяжеловесной и приземистой.

Более того, эксперт считает, что артистка совсем забыла про свой возраст.

«Несмотря на то, что я сама всегда выступаю против каких-то возрастных ограничений, но слишком девичье платье на даме 50-летнего возраста сморится немножечко комично», — заявила Иванова изданию Woman.ru.

Слово и Дело

Она считает, что намного уместнее на Булановой смотрелся бы белый костюм или смокинг.

Стилист посоветовала всем невестам делать парный стайлинг перед торжеством, чтобы заранее проверить, как пара будет смотреться рядом, а певице — следить за модными тенденциями и пользоваться услугами специалистов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий