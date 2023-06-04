Александр Рогов назвал самую модную и практичную обувь сезона

Всенародно любимый стилист уверен — в ногах правда есть. В новом посте в своем Telegram-канале Александр в очередной раз обратился к теме обуви, которую, судя по частоте публикаций, считает чуть ли не главной деталью образа. Спешим обрадовать поклонниц удобных пар на плоском ходу: босоножки на массивной платформе и лодочки на головокружительной шпильке в списке модного гуру все еще не фигурируют. Этим летом, по мнению Александра и ряда модных изданий, в тренде практичные лоферы.

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К слову, эта в меру элегантная и в меру брутальная обувь уже давно считается классикой. Хотя бы потому, что сложно представить себе повседневный образ, в который она бы не вписалась. Юбки, джинсы, шорты, да хоть треники со штрипками — лоферы подходят абсолютно ко всему.

«Если у вас есть классика от Gucci, срочно доставайте и носите», — призывает подписчиков Александр.

Ну а мы от себя добавим, что если классики от итальянского модного Дома у вас по какой-то загадочной причине все же нет, расстраиваться не стоит: в массмаркете предостаточно годных моделей. Только при покупке будьте бдительны: портал graziamagazine.ru сообщает, что модели на тракторной платформе уже не очень актуальны. Так что лучше отдать предпочтение традиционным вариантам. Ну а если вам нужна подсказка, с чем сочетать лоферы, ищите несколько классных идей ниже. В конце концов, Хейли Бибер, Ирина Шейк и иже с ними плохого не посоветуют!