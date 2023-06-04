Стилист рассказала, с какой одеждой сочетать белые кроссовки

Есть базовые вещи, которые легко впишутся практически в любой гардероб. Пара белых кроссовок или кед — это как раз такая базовая обувь. Летом она пригодится не меньше, чем босоножки или сандалии. Подмосковье Сегодня расспросил стилиста о наиболее удачных сочетаниях.

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Белая спортивная обувь бывает самой разной. Это могут быть, например, кеды в ретро стиле или грубые кроссовки на платформе. Выбирайте модель, ориентируясь на свой вкус.

«Конечно кеды и кроссовки прекрасно сочетаются со спортивным стилем и джинсовой одеждой. Но не стоит себя ограничивать. С лаконичными моделями будут сочетаться и классические костюмы оверсайз, и романтичные платья в цветочек и всевозможные юбки», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.