$80.88-0.0987.10+0.52

Пенелопа Крус снялась в купальнике для журнала

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась в откровенном виде для французской версии журнала Marie Claire.

Пенелопа Крус снялась в купальнике для журнала
© Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Соответствующая публикация появилась на странице фотографа Ксави Гордо в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 49-летняя знаменитость позирует перед камерой в слитном купальнике черного цвета. Ее образ дополняют джинсовая куртка-оверсайз и золотые круглые серьги. При этом визажисты сделали Крус макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в высокий хвост.

Lenta.ru

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под снимком. «Она невероятно красивая», «Мне нравится эта работа! Это очень красиво», «Красивая женщина в красивом кадре», «Огонь!», «Великолепная фигура», — высказывались они.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий