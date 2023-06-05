Пенелопа Крус снялась в купальнике для журнала

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась в откровенном виде для французской версии журнала Marie Claire.
Соответствующая публикация появилась на странице фотографа Ксави Гордо в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).
На размещенном кадре 49-летняя знаменитость позирует перед камерой в слитном купальнике черного цвета. Ее образ дополняют джинсовая куртка-оверсайз и золотые круглые серьги. При этом визажисты сделали Крус макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в высокий хвост.
Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под снимком. «Она невероятно красивая», «Мне нравится эта работа! Это очень красиво», «Красивая женщина в красивом кадре», «Огонь!», «Великолепная фигура», — высказывались они.