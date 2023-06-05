Джейк Джилленхол снялся в рекламе очков Prada
Итальянский дом моды Prada выбрал актера Джейка Джилленхола, номинированного на премию "Оскар", в качестве лица рекламной кампании очков Prada Linea Rossa. Об этом пишет WWD.
Актер был запечатлен на фоне города и природы, чтобы проиллюстрировать очки с инновационными линзами, усиливающими цветовой контраст.
Фотографом кампании выступил Норберт Шернер.
"Для меня большая честь снова стать частью семьи Prada, работая с невероятным Норбертом Шернером над кампанией очков Prada Linea Rossa 2023 года. Я люблю команду Prada. Они замечательные художники и соавторы, мы прекрасно провели время, работая вместе над этой кампанией", - сказал Джилленхол.
Джилленхол сотрудничает с Prada с 2021 года, впервые став лицом нового мужского аромата Prada Luna Rossa Ocean.