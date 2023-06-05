Звезда «Русалочки» появилась на публике в наряде российского бренда

Звезда фильма режиссера Роба Маршалла «Русалочка», актриса и участница музыкального дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли появилась на публике в наряде российского бренда Red September. Соответствующие кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

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23-летняя знаменитость вышла в свет вместе со старшей сестрой, второй участницей группы Chloe x Halle Хлоей Бэйли. На двух из приведенных снимков девушки позировали на фоне стенда косметической марки Neutrogena, амбассадорами которой они являются.