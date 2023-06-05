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Звезда «Русалочки» появилась на публике в наряде российского бренда

Звезда фильма режиссера Роба Маршалла «Русалочка», актриса и участница музыкального дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли появилась на публике в наряде российского бренда Red September. Соответствующие кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

Звезда «Русалочки» появилась на публике в наряде российского бренда
© Lenta.ru

23-летняя знаменитость вышла в свет вместе со старшей сестрой, второй участницей группы Chloe x Halle Хлоей Бэйли. На двух из приведенных снимков девушки позировали на фоне стенда косметической марки Neutrogena, амбассадорами которой они являются.

При этом Холли Бэйли надела синее мини-платье без бретелей из мягкой переработанной смесовой шерсти стоимостью 46 590 рублей, согласно информации на официальном сайте компании. Также в тон указанному изделию она дополнила образ двубортным пальто, цена которого составляет 79 тысяч рублей, черно-белыми кроссовками и цепочкой на шее.

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