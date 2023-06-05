$81.33+0.4587.03-0.07

Модный дом Chanel выпустил новую коллекцию ювелирных изделий Tweed de Chanel

Французский модный дом Chanel представил новую коллекцию ювелирных украшений. Об этом сообщает WWD.

Chanel выпустил новую коллекцию ювелирных изделий Tweed de Chanel
© Газета.Ru

Коллекция, получившая название Tweed de Chanel, посвящена твиду — одному из любимых материалов основательницы дома Габриэль Шанель. Креативный директор ювелирного направления модного дома Патрис Легеро повторил плетение фирменной ткани бренда в изысканных золотых украшениях с бриллиантами, рубинами и сапфирами. Коллекция стала продолжением первой линейки Tweed de Chanel, выпущенной домом в 2020 году.

«Это тема, которая заложена в ДНК дома Chanel с момента его основания. Я хотел развить эту тему, чтобы выделить для этой исключительной ткани особое место в наследии Высокого ювелирного искусства», — сказал Патрис Легеро.

По его словам, он хотел «глубже проникнуть в материал, чтобы можно было рассмотреть все детали».

«Мне хотелось соткать твид из драгоценных камней, создать более смелые формы, сочинить уникальную историю с каждым изделием в коллекции», — добавил Легеро.

Главным изделием коллекции стало колье Tweed Royal из желтого и белого золота, инкрустированное большим количеством бриллиантов и рубинов. Колье украшено еще одним фирменным мотивом дома — головой льва, которую можно снять и носить отдельно как брошь.

Коллекция из 63 ювелирных изделий будет показана 7 июня на презентации Chanel в Лондоне.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий