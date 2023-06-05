Chanel выпустил новую коллекцию ювелирных изделий Tweed de Chanel

Французский модный дом Chanel представил новую коллекцию ювелирных украшений. Об этом сообщает WWD.

© Газета.Ru

Коллекция, получившая название Tweed de Chanel, посвящена твиду — одному из любимых материалов основательницы дома Габриэль Шанель. Креативный директор ювелирного направления модного дома Патрис Легеро повторил плетение фирменной ткани бренда в изысканных золотых украшениях с бриллиантами, рубинами и сапфирами. Коллекция стала продолжением первой линейки Tweed de Chanel, выпущенной домом в 2020 году.

«Это тема, которая заложена в ДНК дома Chanel с момента его основания. Я хотел развить эту тему, чтобы выделить для этой исключительной ткани особое место в наследии Высокого ювелирного искусства», — сказал Патрис Легеро.

По его словам, он хотел «глубже проникнуть в материал, чтобы можно было рассмотреть все детали».

«Мне хотелось соткать твид из драгоценных камней, создать более смелые формы, сочинить уникальную историю с каждым изделием в коллекции», — добавил Легеро.

Главным изделием коллекции стало колье Tweed Royal из желтого и белого золота, инкрустированное большим количеством бриллиантов и рубинов. Колье украшено еще одним фирменным мотивом дома — головой льва, которую можно снять и носить отдельно как брошь.