Модный дом Chanel выпустил новую коллекцию ювелирных изделий Tweed de Chanel
Французский модный дом Chanel представил новую коллекцию ювелирных украшений. Об этом сообщает WWD.
Коллекция, получившая название Tweed de Chanel, посвящена твиду — одному из любимых материалов основательницы дома Габриэль Шанель. Креативный директор ювелирного направления модного дома Патрис Легеро повторил плетение фирменной ткани бренда в изысканных золотых украшениях с бриллиантами, рубинами и сапфирами. Коллекция стала продолжением первой линейки Tweed de Chanel, выпущенной домом в 2020 году.
«Это тема, которая заложена в ДНК дома Chanel с момента его основания. Я хотел развить эту тему, чтобы выделить для этой исключительной ткани особое место в наследии Высокого ювелирного искусства», — сказал Патрис Легеро.
По его словам, он хотел «глубже проникнуть в материал, чтобы можно было рассмотреть все детали».
«Мне хотелось соткать твид из драгоценных камней, создать более смелые формы, сочинить уникальную историю с каждым изделием в коллекции», — добавил Легеро.
Главным изделием коллекции стало колье Tweed Royal из желтого и белого золота, инкрустированное большим количеством бриллиантов и рубинов. Колье украшено еще одним фирменным мотивом дома — головой льва, которую можно снять и носить отдельно как брошь.
Коллекция из 63 ювелирных изделий будет показана 7 июня на презентации Chanel в Лондоне.