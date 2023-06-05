Барановская, Подольская и друзие звезды приняли участие в модном показе
Телеведущая Юлия Барановская и певица Наталья Подольская приняли участие в показе совместной коллекции Российского движения детей и молодежи (РДДМ) и стилиста Лины Дембиковой. Соответствующая информация поступила в «Газету.Ru» от организаторов.
В доме Пашкова прошла презентация коллекции РДДМ x Lina Dembikova, где представили образы победителей конкурса «Министерство школьной моды», созданные по эскизам детей и подростков со всей страны.
На подиум вышли телеведущая Юлия Барановская, певицы Наталья Подольская и Юлия Савичева, модель Елена Кулецкая с дочерью, актриса Елизавета Базыкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова и российская гимнастка Самира Мустафаева.
«Проект помог открыть невероятное количество юных талантливых ребят по всей стране: наши дети способны создать будущую сильную индустрию моды. Наша задача — помочь им влюбиться в профессию и поверить в себя. Я искренне счастлива своей роли вдохновителя и проводника в мир моды для наших школьников», — поделилась эмоциями Лина Дембикова.