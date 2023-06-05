Барановская, Подольская и друзие звезды приняли участие в модном показе

«Проект помог открыть невероятное количество юных талантливых ребят по всей стране: наши дети способны создать будущую сильную индустрию моды. Наша задача — помочь им влюбиться в профессию и поверить в себя. Я искренне счастлива своей роли вдохновителя и проводника в мир моды для наших школьников», — поделилась эмоциями Лина Дембикова.