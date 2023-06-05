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Барановская, Подольская и друзие звезды приняли участие в модном показе

Телеведущая Юлия Барановская и певица Наталья Подольская приняли участие в показе совместной коллекции Российского движения детей и молодежи (РДДМ) и стилиста Лины Дембиковой. Соответствующая информация поступила в «Газету.Ru» от организаторов.

Барановская, Подольская и друзие звезды приняли участие в модном показе
© Газета.Ru

В доме Пашкова прошла презентация коллекции РДДМ x Lina Dembikova, где представили образы победителей конкурса «Министерство школьной моды», созданные по эскизам детей и подростков со всей страны.

На подиум вышли телеведущая Юлия Барановская, певицы Наталья Подольская и Юлия Савичева, модель Елена Кулецкая с дочерью, актриса Елизавета Базыкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова и российская гимнастка Самира Мустафаева.

«Проект помог открыть невероятное количество юных талантливых ребят по всей стране: наши дети способны создать будущую сильную индустрию моды. Наша задача — помочь им влюбиться в профессию и поверить в себя. Я искренне счастлива своей роли вдохновителя и проводника в мир моды для наших школьников», — поделилась эмоциями Лина Дембикова.

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