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Кейт Миддлтон нашла способ носить откровенные наряды

Журналисты Daily Mail раскрыли способ принцессы Уэльской Кэтрин носить откровенные наряды. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Кейт Миддлтон нашла способ носить откровенные наряды
© Lenta.ru

В четверг, 1 июня, состоялась свадьба старшего сына короля Иордании Абдаллы II, 28-летнего принца Аль Хуссейна. Известно, что его избранницей стала 29-летняя Раджва аль-Сайф, которая ранее работала архитектором в США. Торжество прошло во дворце Захран в Аммане, на котором присутствовали члены королевской семьи Иордании и 140 гостей, в том числе представители других королевских семей и главы зарубежных государств.

Так, среди гостей оказались Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям. Для церемонии 41-летняя королевская особа выбрала платье длины макси люксового бренда Elie Saab цвета пыльной розы. Однако авторы статьи заметили небольшие отличия от варианта, который был продемонстрирован моделью на показе марки в 2017 году. По их мнению, знаменитость нашла способ сделать наряд более скромным, убрав прозрачные вставки на разрезе у юбки и верхней части платья. Журналисты отметили, что портные Миддлтон перешили данные элементы, заменив их на более плотную ткань.

Отмечается, что данная мера применяется для соблюдения королевского дресс-кода, в правилах которого запрещено носить одежду с разрезами, вырезами, неуместными принтами и аппликациями. При этом портные переделывают не только наряды премиальных брендов, но и массмаркета.

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