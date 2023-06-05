Кейт Миддлтон нашла способ носить откровенные наряды

Журналисты Daily Mail раскрыли способ принцессы Уэльской Кэтрин носить откровенные наряды. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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В четверг, 1 июня, состоялась свадьба старшего сына короля Иордании Абдаллы II, 28-летнего принца Аль Хуссейна. Известно, что его избранницей стала 29-летняя Раджва аль-Сайф, которая ранее работала архитектором в США. Торжество прошло во дворце Захран в Аммане, на котором присутствовали члены королевской семьи Иордании и 140 гостей, в том числе представители других королевских семей и главы зарубежных государств.

Так, среди гостей оказались Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям. Для церемонии 41-летняя королевская особа выбрала платье длины макси люксового бренда Elie Saab цвета пыльной розы. Однако авторы статьи заметили небольшие отличия от варианта, который был продемонстрирован моделью на показе марки в 2017 году. По их мнению, знаменитость нашла способ сделать наряд более скромным, убрав прозрачные вставки на разрезе у юбки и верхней части платья. Журналисты отметили, что портные Миддлтон перешили данные элементы, заменив их на более плотную ткань.