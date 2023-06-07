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Модель Хейли Бибер снялась без одежды в новой рекламе косметики

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер опубликовала кадры со съемок новой рекламы ее косметического бренда. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Модель Хейли Бибер снялась без одежды в новой рекламе косметики
© Газета.Ru

26-летняя Хейли Бибер снялась обнаженной в ванне для рекламы своего бренда. В линии косметических средств появилась новинка — увлажняющая эссенция. Перед камерой модель позировала полностью голой, купаясь в ванне с живописным видом на сад.

В апреле Хейли Бибер выложила фото в «голом» бюстгальтере, прикрыв грудь маракуйей. Подобные фотографии Хейли Бибер выкладывала в качестве рекламы продукции своего косметического бренда Rhode. Таким образом она знакомила публику со своим новым продуктом — бальзамом для губ с пептидами маракуйи.

Еще в июне 2022 года Хейли Бибер выпустила линию средств по уходу за кожей. Бренд получил название Rhode Skin. В ассортименте марки пока всего три продукта: увлажняющий крем, флюид для сияния кожи и бальзам для губ. Упаковка косметических средств минималистична, а каждый продукт стоит около $30.

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