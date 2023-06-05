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Россиянкам с пышными формами назвали подходящие модели платьев

Стилистка Ксения Болилая назвала полным россиянкам подходящие фасоны платьев. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Россиянкам с пышными формами назвали подходящие модели платьев
© Lenta.ru

Так, обладательницам пышных форм подойдут данные предметы гардероба прямого кроя и с завышенной талией. По словам эксперта, подобные модели помогут подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть живот. В то же время она внесла в список изделия с расклешенной юбкой и платья-трапеции. Что касается декольте, тут наиболее удачным вариантом окажется V-образный вырез, добавила специалистка.

Кроме того, собеседница издания призвала обращать внимание на структуру и цвет тканей, отдавая предпочтение дениму, шерсти и трикотажу темных цветов.

В мае дизайнер назвала самые подходящие модели купальников для россиянок старше 50 лет: женщинам зрелого возраста подойдут слитные варианты.

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