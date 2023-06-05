Россиянкам с пышными формами назвали подходящие модели платьев

Так, обладательницам пышных форм подойдут данные предметы гардероба прямого кроя и с завышенной талией. По словам эксперта, подобные модели помогут подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть живот. В то же время она внесла в список изделия с расклешенной юбкой и платья-трапеции. Что касается декольте, тут наиболее удачным вариантом окажется V-образный вырез, добавила специалистка.