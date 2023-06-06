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В Омске водитель троллейбуса в красном платье поправляла токоприемники

В Омске заметили водителя троллейбуса в вечернем красном платье. Об этом сообщает паблик "Голос Омска" в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что водитель троллейбуса в красном платье и на каблуках поправила слетевшие токоприемники и направилась в кабину, чтобы продолжить маршрут. Подписчики паблика удивились такому наряду, но похвалили девушку за смелость. Ранее сообщалось, что в Волгограде легковой автомобиль Lada Priora врезался в полицейскую машину и перевернул ее.

В Омске водитель троллейбуса в красном платье поправляла токоприемники
© Газета.Ru
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