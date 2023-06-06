Как выбрать купальник по типу фигуры

Подчеркните привлекательные формы и скройте особенности, которые не нравятся.

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Наслаждаться солнцем, пляжем и морем, не задумываясь о том, достаточно ли привлекательно вы выглядите, поможет правильный купальник. Модель должна быть подобрана по типу фигуры.

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Песочные часы

Этот тип силуэта отличается примерно равным объемом в области бедер и груди, при этом узкой талией. Фигура «песочные часы» не требует коррекции с помощью одежды, нужно лишь немного подчеркнуть женственные изгибы.

Для верха стоит выбрать лиф с треугольными чашечками или балконет. Они сделают грудь еще более объемной и привлекательной. Для низа подойдет любая модель трусов, но особенно ярко будут смотреться классические слипы с высокими вырезами для ног или бразильяно.

Фигура А-типа

Силуэт характеризуется широкими бедрами и узкими плечами. Иногда такой силуэт называют грушевидным. Главная задача купальника — сбалансировать верхнюю и нижнюю часть туловища.

Для этого нужно подобрать правильный по цвету и фасону наряд. Выбирайте варианты с ярким верхом, чтобы подчеркнуть плечи и создать визуальную симметрию. Выбирайте лиф с завязками вокруг шеи или совсем без лямок, так плечи будут казаться шире. Трусики подойдут классические: однотонные, без завязок, с высоким вырезом для ног.

Фигура яблоко

Такая фигура часто характерна для девушек с пышными формами: она характеризуется узкими плечами и бедрами, невыраженной талией и мягким животиком. Главная задача — создать гармоничный силуэт с женственными изгибами.

Вопреки стереотипам, не стоит прятать тело в слитном купальнике, он лишь подчеркнет особенности фигуры. Отдайте предпочтение темным моделям с акцентами в верхней части, подчеркните грудь и зону декольте. Вниз отлично подойдут трусики с высокой талией в стиле ретро, сейчас это настоящий тренд.

Можно выбрать иной вариант: длинный топ с выразительным декольте и классические трусики. Такой купальник смотрится значительно выигрышнее полностью слитной модели.

Фигура прямоугольник

Этот силуэт обычно бывает у изящных и спортивных девушек. Часто им не хватает изгибов в области талии и объема ягодиц. С первым легко справляются слитные купальники с вырезами на талии. Визуально они создают ощущение правильных, женственных пропорций.

Еще один вариант — трусики или лиф с завязками, переходящими на талию. Такой способ подчеркнуть женственность называется флоссинг и активно используется голливудскими красотками.