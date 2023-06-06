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Россиянкам назвали портящие внешность платья

Стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам портящие внешность платья. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!»

Россиянкам назвали портящие внешность платья
© Лента.ру

Ухудшить женский образ способны облегающие платья из тонкой ткани, поскольку они подчеркивают складки на теле, заявила специалистка. Кроме того, неудачными окажутся данные предметы гардероба меньшего размера, а также изделия с крупными разноцветными узорами и обилием декора. В то же время эксперт призвала воздержаться от нарядов длины мини, которые, по ее словам, могут выгодно смотреться только на обладательницах стройных ног.

«Дорого будут выглядеть вещи из качественной ткани, правильного размера, умеренной длины, с актуальным принтом и лаконичным декором», — заключила стилистка.

Ранее стилистка Ксения Болилая назвала полным россиянкам подходящие фасоны платьев. Так, обладательницам пышных форм подойдут данные предметы гардероба прямого кроя и с завышенной талией.

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