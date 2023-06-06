Россиянкам назвали портящие внешность платья

Ухудшить женский образ способны облегающие платья из тонкой ткани, поскольку они подчеркивают складки на теле, заявила специалистка. Кроме того, неудачными окажутся данные предметы гардероба меньшего размера, а также изделия с крупными разноцветными узорами и обилием декора. В то же время эксперт призвала воздержаться от нарядов длины мини, которые, по ее словам, могут выгодно смотреться только на обладательницах стройных ног.