Стилист раскрыл способы выглядеть модно во время походов на шашлыки
Стилист Исмаил Сафиулов раскрыл способы выглядеть модно во время походов на шашлыки. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».
Для отдыха на природе подойдут брюки-карго, считает эксперт. Данный предмет гардероба можно надеть с кедами и коротким кроп-топом, а также укороченным худи.
Кроме того, специалист обратил внимание на модифицированные спортивные костюмы, состоящие из удлиненной футболки и спортивной юбки длины миди или мини. Вдобавок Сафиулов посоветовал присмотреться к комплектам из футболки с коротким рукавом и шорт чуть выше колен желтого или оранжевого цветов.
«Края всего костюма должны быть необработанными, ведь это восходящий тренд этого сезона», — пояснил он.
В апреле российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал самую устаревшую вещь в гардеробе россиян. По словам эксперта, бежевые тренчи были популярны шесть-семь лет назад. В настоящий момент они неактуальны, однако многие люди все еще продолжают их носить.