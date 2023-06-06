10 базовых вещей, которые должны быть в летнем гардеробе

Долгожданное всеми лето уже наступило, а значит, самое время обновить гардероб. Рассказываем о 10 базовых вещах, которые должны быть у каждой женщины.

© ФедералПресс

«Летом нет правил, поэтому следуйте своему вкусу и последним трендам: мермейдкору, барбикору, преппи, «тихой роскоши», офискору, кидкору», – передает Marie Claire.

Футболка стоит на первом месте среди необходимых вещей на лето. Ее можно носить с брюками, джинсами или юбками, надеть поверх платья или под него и так далее. Необязательно выбирать модель классического черного или белого цвета, подойдет и яркий вариант.

Еще одна важная часть гардероба – рубашка. Она должна быть из натуральных материалов, чтобы было комфортно в жаркую погоду. Цвет и фасон также могут быть любыми.

Различные топы – самые востребованные элементы гардероба уже второй сезон. Они прекрасно смотрятся и как самостоятельные элементы, и в сочетаниии с рубашкой, пиджаком или свитером.

Пиджак на лето лучше всего выбрать с акцентными плечами. На работу под него стоит надеть рубашку, на прогулку – укороченный топ базового цвета.

Кроме того, летом невозможно обойтись без юбки, платья и шортов. Касательно первого элемента гардероба в этом году нет никаких тенденций, а вот шорты лучше выбирать в духе 1990-х – бермуды или джинсовые удлиненные. Платье или сарафан тоже можно выбрать на свой вкус.

Несмотря на теплую погоду, джинсы или брюки – это важная часть летнего гардероба. Также стоит приобрести кардиган, так как в России летом бывает и довольно холодная погода.