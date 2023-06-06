Анджелина Джоли представит совместную коллекцию одежды с модным домом Chloe
Французский модный дом Chloe представит совместную капсулу с новым брендом актрисы Анджелины Джоли Atelier Jolie. Об этом сообщает WWD.
Дом Chloe станет первым партнером нового бренда одежды Анджелины Джоли Atelier Jolie, о запуске которого актриса рассказала в прошлом месяце.
"Chloe с гордостью сообщает о сотрудничестве с творческим сообществом Atelier Jolie по созданию эксклюзивной женской коллекции прет-а-порте", - говорится в заявлении французского модного дома.
Все эскизы были созданы креативным директором Chloe Габриэлой Херст совместно с Анджелиной Джоли.
В коллекции будут представлены преимущественно вечерние наряды, вдохновленные гардеробом Джоли.
"С того момента, как я услышала о концепции бренда Atelier Jolie, я сразу поверила в него. Для меня честь, что Chloe станет первым творческим партнером Atelier Jolie, так как мы разделяем одни и те же высокие идеалы и стандарты", - сказала Габриэла Херст.
В свою очередь, Анджелина Джоли выразила надежду, что в нарядах из совместной капсулы с Chloe "все женщины будут чувствовать себя комфортно и красиво".
Актриса отметила, что вырученные от продажи коллекции средства будут вложены в обучение портных и ремесленников в Atelier Jolie.