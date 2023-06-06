Джоли представит совместную коллекцию одежды с модным домом Chloe

"С того момента, как я услышала о концепции бренда Atelier Jolie, я сразу поверила в него. Для меня честь, что Chloe станет первым творческим партнером Atelier Jolie, так как мы разделяем одни и те же высокие идеалы и стандарты", - сказала Габриэла Херст.