10 абсолютных трендов этого лета

Собрали самые горячие тренды этого лета и показываем, как их носить.

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Спойлер: дизайнеры решили нас раздеть, но предложили взять с собой большую сумку (и пиджак)!

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Прозрачность

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Чем прозрачнее, тем лучше — девиз модниц этим летом. Прозрачные вещи с подиумов сперва обосновались на красных дорожках, а теперь встречаются и на улицах. Дальше — больше! Если вам пока не хватает смелости и настроя на этот дерзкий тренд, экспериментируйте с прозрачными вставками — образ будет не менее актуальным.

Сетка

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Похоже, дизайнеры решили раздеть модниц во что бы то ни стало. В ход идет сетка. Смело носите сетчатые вещи любого формата — от тонкой паутинки до мягкой «рабицы»-металлик и материи в стиле сетки для волейбола. Декор в виде бахромы или канатообразных элементов также уместен. Образ идеально впишется в пляжный антураж или в неформальную летнюю вечеринку, главное — не замерзнуть.

Карманы

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Брюки карго, кажется, набили оскомину, не успев осесть в гардеробах. К счастью, карманы бывают не только на брюках, но и на юбках. К однозначно модной причисляют одежду под натуральную кожу с накладными карманами — это сильно напоминает трансформированные поясные сумки. На куртках и жилетах такие тоже приветствуются, но ближе к талии.

Капюшоны

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Если у вас завалялся комбинезон в стиле Кайли Миноуг образца 2001 года из клипа Can't Get You Out Of My Head, это ровно то, что нужно срочно достать с дальней полки. «Встроенный» капюшон сейчас остроактуален, как и прочие нотки ностальгии по гламуру. Идет он, на наш взгляд, не всем и в 2023 году смотрится отчасти эпатажно. Зато в подобном образе вы гарантированно будете в центре внимания — не этого ли мы ждем от нарядов?

Пиджаки оверсайз

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Блейзеры становятся шире, и мы этому рады. Надеваем пиджак оверсайз и наслаждаемся расслабленным и комфортным летним луком (который наверняка пригодится и в теплую осень). Независимо от того, с чем вы собираетесь носить блейзер: как часть комплекта, с юбкой в тон или с брюками, — образ будет эффектным. Весь секрет — в сочетании игривого настроения и строгости костюма.

Бюстгальтеры без косточек

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Да, вы не ослышались. Тренд на укороченные топы выходит на новый уровень: теперь можно смело носить спортивный бюстгальтер как единственный верх. Для курортных вылазок подойдут тропические принты, а для городской прогулки больше будет уместен монохромный вариант. Не забудьте взять с собой и пиджак оверсайз из предыдущего пункта. Эти два тренда без проблем сочетаются в летнем сезоне.

Белье напоказ

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К креативным модным новшествам лета, безусловно, относится тренд на мужские трусы — просторные боксеры. Пока шли споры об уровне культуры парней в приспущенных штанах с резинкой от нижнего белья напоказ, мода обернула триггер в свою пользу. Белье отныне претендует на звание модного аксессуара. Нужно ли под «шорты» надевать привычные кружевные трусики, не уточняется. В любом случае элегантное белье можно (и нужно) демонстрировать под прозрачной тканью.

Большие сумки

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В этом сезоне вы нигде не увидите крошечных сумочек, в которые помещаются разве что смартфон и губная помада. На модную сцену возвращаются большие сумки по принципу «все свое ношу с собой». Модель через плечо подойдет для путешествий, а впрочем, на любые случаи жизни. Сегмент клатчей не вымрет, но преобразится. Размер имеет значение — даже клатчи теперь страдают гигантоманией.

Низкая талия

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Признаться, мы не слишком скучали по экстремально низкой талии. Но она вернулась. Джинсы пока в безопасности: оголить пупок предлагается с помощью креативных брюк. Игра фактур, асимметрия, вырезы, блеск в сочетании с низкой талией позволят вам прикоснуться к высокой моде.

Фиолетовый

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