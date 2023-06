10 абсолютных трендов этого лета

Прозрачность

Сетка

Карманы

Капюшоны

Если у вас завалялся комбинезон в стиле Кайли Миноуг образца 2001 года из клипа Can't Get You Out Of My Head, это ровно то, что нужно срочно достать с дальней полки. «Встроенный» капюшон сейчас остроактуален, как и прочие нотки ностальгии по гламуру. Идет он, на наш взгляд, не всем и в 2023 году смотрится отчасти эпатажно. Зато в подобном образе вы гарантированно будете в центре внимания — не этого ли мы ждем от нарядов?