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Платья с откровенными вырезами стали трендом в 2023 году

Откровенные платья с оголяющими тело вырезами и разрезами стали модными в 2023 году. Соответствующий материал публикует журнал InStyle.

Платья с откровенными вырезами стали трендом в 2023 году
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По информации издания, актуальность обрели наряды с асимметричными вырезами в неожиданных местах, например, на животе или по бокам. Отмечается, что изначально такие платья были популярны в 1990-х годах, а в текущем сезоне вновь вернулись в моду.

В частности, вещи с упомянутым декором появились в ассортименте таких брендов, как LaQuan Smith, Bronx and Banco, Ronny Kobo и Chloe, а также Heiress Beverly Hills, Nana Jacqueline, T.La и Balenciaga. Среди знаменитостей, последовавших тренду на подобные платья, оказались телезвезда Ким Кардашьян, модель Лори Харви, актрисы Оливия Уайлд и Эшли Бенсон.

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