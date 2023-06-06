Платья с откровенными вырезами стали трендом в 2023 году

Откровенные платья с оголяющими тело вырезами и разрезами стали модными в 2023 году. Соответствующий материал публикует журнал InStyle.

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По информации издания, актуальность обрели наряды с асимметричными вырезами в неожиданных местах, например, на животе или по бокам. Отмечается, что изначально такие платья были популярны в 1990-х годах, а в текущем сезоне вновь вернулись в моду.