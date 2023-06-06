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Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон заметили в блейзере за 6 тысяч рублей

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила семейный центр в Виндзоре. Об этом сообщает Daily Mail.

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон заметили в блейзере за 6 тысяч рублей
© Газета.Ru

Для визита невестка короля Великобритании Карла III выбрала бюджетный образ. Монаршая особа появилась в бело-голубом блейзере в ломанную клетку (принт также известен, как «гусиная лапка» или «принц Уэльский» — прим. «Газеты.Ru»), купленном в масс-маркет-магазине Zara за £59,99 (6062 руб.).

Она надела его поверх белой майки и стилизовала с помощью темно-синих брюк со стрелками и остроносых балеток на плоском ходу из замши.

Во время визита Кейт Миддлтон обменялась с матерями советами по воспитанию детей и поиграла с малышами. Она приняла участие в мастер-классе по детскому массажу и обмолвилась, что посетит курс для матерей по управлению стрессом.

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