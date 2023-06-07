Женщина призвала объявить бюстгалтеры вне закона

На размещенных кадрах женщина предстала сидя в автомобиле в очках и черном боди без нижнего белья. Юзерша отметила, что ей некомфортно в упомянутом предмете гардероба и она не хочет его носить только ради того, чтобы не получить осуждения со стороны окружающих. Однако, по словам galfierii, в данный момент ей придется надеть данное изделие перед походом в магазин за детским питанием.