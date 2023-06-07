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Женщина призвала объявить бюстгалтеры вне закона

Тиктокерша Эмили с никнеймом @galfieriii отказалась носить бюстгальтеры и призвала объявить их вне закона. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Женщина призвала объявить бюстгалтеры вне закона
© Lenta.ru

На размещенных кадрах женщина предстала сидя в автомобиле в очках и черном боди без нижнего белья. Юзерша отметила, что ей некомфортно в упомянутом предмете гардероба и она не хочет его носить только ради того, чтобы не получить осуждения со стороны окружающих. Однако, по словам galfierii, в данный момент ей придется надеть данное изделие перед походом в магазин за детским питанием.

«Не хочу, чтобы на меня глазели, когда я вспотела, даже не выйдя из машины», — пояснила автор видео.

Пользовательница сети отметила, что бра следует официально запретить, чтобы девушки не испытывали проблем, находясь без них в публичных местах.

«Вы знаете, что должно быть незаконным? Бюстгальтеры. Особенно летом», — заявила она.

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