Эль Фаннинг, Дженна Ортега стали героинями съемки для глянца

Журнал Hollywood Reporter собрал «круглый стол» с лучшими комедийными актрисами. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

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Актрисы Эль Фаннинг и Дженна Ортега снялись для новой обложки журнала. Перед камерой Эль Фаннинг позировала в трикотажном комплекте: топ с глубоким декольте и юбкой-макси. Звезда сериала «Уэнздей» Дженна Ортега предпочла более строгий образ с жилетом, рубашкой и брюками.