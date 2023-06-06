Эль Фаннинг, Дженна Ортега стали героинями съемки для глянца

Эль Фаннинг, Дженна Ортега и другие актрисы стали героинями съемки для глянца
Журнал Hollywood Reporter собрал «круглый стол» с лучшими комедийными актрисами. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
Актрисы Эль Фаннинг и Дженна Ортега снялись для новой обложки журнала. Перед камерой Эль Фаннинг позировала в трикотажном комплекте: топ с глубоким декольте и юбкой-макси. Звезда сериала «Уэнздей» Дженна Ортега предпочла более строгий образ с жилетом, рубашкой и брюками.
На обложке также появились Шерил Ли Ральф, Наташа Лионне, Айо Эдебири и Девери Джейкобс. Они присоединились к разговору о борьбе со стереотипами и перспективе сыграть девушку Пита Дэвидсона.
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