$81.25-0.0886.95-0.08

Топ-модель Фрида Аасен в платье невесты и доспехах снялась для обложки Grazia

Норвежская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Фрида Аасен в необычном образе появилась на обложке нового выпуска Grazia. Соответствующие снимки появились в социальных сетях.

Топ-модель Фрида Аасен в платье невесты и доспехах снялась для обложки Grazia
© Газета.Ru

На обложке нового выпуска Grazia Exhibition модель Фрида Аасен позировала в пышном белом платье и с «рукой рыцаря» — доспехах на левой руке. Фотографом выступил Фернандо Гомес. Образ дополнило золотое ожерелье, серьги и браслеты. Волосы ей уложили в аккуратный низкий пучок.

В июле 2022 года Фрида Аасен вышла замуж за итальянского миллионера Томми Чиабара, владельца и основателя компании Royal Yacht. Церемония венчания прошла в Портофино, в церкви Диво Мартино. На мероприятие были приглашены только родные и близкие друзья пары. Модель выбрала для свадьбы объемное платье с вышивкой ливанского бренда Elie Saab. Пара вместе с 2019 года. В августе 2021 пара Томми Чиабара сделал предложение своей возлюбленной.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители