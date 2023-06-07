Топ-модель Фрида Аасен в платье невесты и доспехах снялась для обложки Grazia

На обложке нового выпуска Grazia Exhibition модель Фрида Аасен позировала в пышном белом платье и с «рукой рыцаря» — доспехах на левой руке. Фотографом выступил Фернандо Гомес . Образ дополнило золотое ожерелье, серьги и браслеты. Волосы ей уложили в аккуратный низкий пучок.

В июле 2022 года Фрида Аасен вышла замуж за итальянского миллионера Томми Чиабара, владельца и основателя компании Royal Yacht. Церемония венчания прошла в Портофино, в церкви Диво Мартино. На мероприятие были приглашены только родные и близкие друзья пары. Модель выбрала для свадьбы объемное платье с вышивкой ливанского бренда Elie Saab. Пара вместе с 2019 года. В августе 2021 пара Томми Чиабара сделал предложение своей возлюбленной.