Стилист Рогов предложил носить галстук вместо пояса

Стилист Александр Рогов назвал три необычных способа носить галстук. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Галстук — один из трендов сезона", — написал стилист Александр Рогов.

Модный эксперт порекомендовал носить актуальный аксессуар, как положено, с рубашками и жакетами, а также предложил несколько альтернативных вариантов стилизации этой вещи.

"Можно и вовсе использовать не по назначению: как ожерелье, пояс, платок на ручку сумки", — подчеркнул он.