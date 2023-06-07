Стилист Рогов предложил носить галстук вместо пояса

Стилист Александр Рогов назвал три необычных способа носить галстук. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Галстук — один из трендов сезона", — написал стилист Александр Рогов.
Модный эксперт порекомендовал носить актуальный аксессуар, как положено, с рубашками и жакетами, а также предложил несколько альтернативных вариантов стилизации этой вещи.
"Можно и вовсе использовать не по назначению: как ожерелье, пояс, платок на ручку сумки", — подчеркнул он.
Стилист посоветовал носить галстук на голое тело в качестве шейного украшения, обвязывать вокруг талии вместо ремня и украшать им сумки.
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