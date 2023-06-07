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5 ошибок, из-за которых новые вещи быстро превращаются в тряпки

Порой даже самые качественные вещи портятся так быстро, что уже после первого сезона носки от них приходится избавляться. Часто всему виной несоблюдение правил глаженья и стирки, которые указаны на ярлыках.

5 ошибок, из-за которых новые вещи быстро превращаются в тряпки
© Unsplash

Но иногда вещи стремительно портятся из-за того, что мы неправильно их носим. Эти ошибки можно допускать из года в год и даже не догадываться об этом.

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Подробнее о привычках, которые пора пересмотреть – в материале "Рамблера".

Отсутствие шорт под джинсами

Очень часто джинсы за пару месяцев приходят в негодность из-за того, что во время ходьбы ноги трутся друг о друга. Предотвратить трение и образование дырок на джинсах помогут тонкие шортики или панталоны, надетые в качестве первого слоя. Другой способ уберечь вещь от дырок – натереть проблемную часть штанин глицериновым мылом.

Любовь к рюкзакам

На первый взгляд рюкзак – крайне практичная и вместительная вещь, которую носить куда удобнее, чем тяжелую сумку. Однако, если вы облачились в несколько слоев надежды и накинули сверху рюкзак, ткани вещей неизбежно будут тереться друг о друга. Это приведет к образованию катышек, которые будут особенно заметны на вещах из хлопка, шерсти, акрила и полиэстера.

Духи на одежду

Некоторые ингредиенты в составе парфюма могут привести к выцветанию ткани. Чтобы этого не произошло, нанесите духи на кожу, подождите, пока они высохнут, и лишь после этого переодевайтесь. Если все же духи оставили след на вещах, его можно удалить во время обычной стирки, предварительно ополоснув загрязненное место в холодной воде.

Неправильная сортировка

Большинство людей сортирует вещи перед стиркой только по цвету. Но не менее важно сортировать их по типу ткани. Джинсы, брюки и жакеты из плотной ткани могут повредить вещи из тонких материалов. Именно поэтому стирать их вместе не рекомендуется.

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Долгое замачивание

Перед ручной стиркой принято замачивать вещи в тазике. Однако в данной ситуации важно следить за временем, потому что если одежда пробудет в воде слишком долго, она может потерять форму и цвет. Так, вещи с кружевными деталями не стоит замачивать дольше трех минут, а шелковую и шерстяную одежду дольше получаса.

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