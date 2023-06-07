Жаркие тренды: что носить летом

Независимо от того, направляетесь ли вы в отпуск на море или остаётесь на лето в городе, мы собрали для вас топовых представителей летней моды 2023!

© ГлагоL

Что не может не радовать в плане стиля этим летом, так это масса уже привычных нам предметов одежды: джинсы, белая майка, рубашка и 90-е. И, что важно, самые актуальные новинки этого сезона удобно носить, сочетать друг с другом и они подойдут для большого количества дел: будь то поездка на встречу, пляжную вечеринку или романтическое свидание.

Видео дня

Всё, что вам остаётся, — это выбрать то, что по душе, и, конечно, не забыть прихватить с собой солнцезащитный крем!

Юбка макси

ГлагоL

Шикарный образ для похода на свадьбу подружки или важную встречу можно легко создать с помощью макси-юбки. Это один из главных весенне-летних трендов 2023 года, который можно носить с топ-жилетами или строгими рубашками, босоножками на плоской подошве с ремешками или туфлями-лодочками.

Сумка из рафии

ГлагоL

Если и есть какой-то летний тренд на сумки, о котором стоит знать, так это сумки из рафии. Такие бренды, как Khaite, Prada и Celine, уже выпустили коллекции с сумками из рафии, — и, не сомневайтесь, это станет трендом этого сезона. На романтическое свидание, на вечерний коктейль в бар с подружками, на пляж или просто на прогулку по городу — смело берите с собой сумку из рафии.

Минимализм 90-х

ГлагоL

Мы наблюдаем минимализм 90-х на подиумах уже несколько сезонов, и в ближайшее время этот тренд не собирается исчезать. Чтобы закрепить тенденцию в предстоящем сезоне, добавьте в свой гардероб такие вещи, как гладкие цельные купальники с едва заметными бретельками.

Большой теннис

ГлагоL

Недавно Celine выпустила теннисную коллекцию, в которую вошли такие изделия, как холщовые сумки для теннисных ракеток Triomphe, козырьки из махровой ткани и платья-поло с отделкой золотыми пуговицами — дизайнерский взгляд на элегантные спортивные вещи, которые стали определять новую эру роскошной спортивной одежды. Мы наблюдаем рост теннисной моды на кортах и за их пределами благодаря и более демократичным маркам, и пока что этот процесс только набирает обороты.

Джинсы

ГлагоL

Джинсы — всему голова! Наденьте их с рубашкой, пиджаком и туфлями-лодочками — и вот вам наряд для делового обеда. Смените лодочки на балетки, рубашку на топ — и вот вам идеальный вариант для посиделок с подружками за бокалом игристого на летних террасах. Надоели в синем цвете? Легко смените его на светлые оттенки с фольгированным покрытием.

Белые брюки

ГлагоL

Этим летом можете запросто заменить джинсы белыми брюками. Вместо более нарядных брюк, предназначенных для офиса, смело ищите более повседневные, которые сочетаются с такими элементами гардероба, как майки и шлепанцы. Выбирайте модели с прямыми штанинами из непринуждённых тканей, таких как лён и хлопок.

Танкетка

ГлагоL

Танкетка вызывала много споров, была страшно модной, потом признаком дурного вкуса, но факт налицо — сейчас она переживает перерождение. Bottega Veneta, Prada и многие другие люксовые бренды создают туфли на танкетке в этом летнем сезоне, и в вашем гардеробе просто обязана быть хотя бы одна такая пара.

Рубашка

ГлагоL

В моде аккуратность. Всего одна такая деталь, как выглаженная рубашка уже сделает ваш летний образ супер модным. Добавьте задора в фасон: заправьте половину рубашки в брюки или всю в шорты, а затем расстегните пуговицы почти до талии.

Белая майка

ГлагоL

С джинсами, брюками, под рубашку или тунику, с юбкой мини/миди/макси, под строгий пиджак или бомбер — надевайте белую майку куда угодно и в любом случае вы будете выглядеть стильно!

Платье с принтом

ГлагоL

Оголяем плечи, добавляем цвета и лёгких тканей, оставляем целомудренную длину макси — и вот перед нами образ романтической девушки в очень модном платье. Единственное, куда не стоит отправляться в таком платье, — это на деловую встречу. Все остальные варианты подходят идеально!

Русалка

ГлагоL