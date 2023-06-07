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Названа популярная у россиянок устаревшая одежда

Стилист Исмаил Сафиулов назвал популярную у россиянок устаревшую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь эксперт выделил приталенный пиджак, поскольку он сковывает движения и неудобен в носке.

«Еще есть пиджак с рукавом три четверти — моему удивлению не было предела, когда я увидел их в продаже. Такие пиджаки совсем не функциональны и смотрятся очень дешево», — заявил он.

Также специалист включил в список классические приталенные рубашки с коротким рукавом, юбки-карандаши и две модели брюк.

«Брюки-кюлоты не актуальны уже более трех лет, но наши девушки активно используют их в своих образах. Зауженные классические брюки — это устаревшая модель, которая неудобна и совсем не функциональна», — отметил собеседник издания.

Ранее Сафиулов раскрыл способы выглядеть модно во время походов на шашлыки. По его словам, для отдыха на природе подойдут брюки-карго.

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