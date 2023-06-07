$81.25-0.0886.95-0.08

5 летних образов для работы

Шорты и мини-платья в этой подборке не фигурируют, но есть иные, более интересные стилистические решения.

5 летних образов для работы
© Inc-News

Кто сказал, что офисный лук — это только строгие платья-футляры и классические брючные костюмы? На дворе лето, лёгкость в это время года допустима всюду, даже в офисе.

Вашему вниманию — 5 стильных и по-настоящему летних образов, соответствующих деловому дресс-коду:

Плащ превращается...

Inc-News

Лёгкий плащ может быть не только элементом верхней одежды, но и вполне самостоятельным нарядом. Наденьте его, как платье, подобрав элегантную обувь и аксессуары. И необычно, и сдержанно

Классика, но другая

Inc-News

Широкие брюки "в пол" + рубашка оверсайз — универсальное сочетание, элементы которого можно носить и отдельно друг от друга. Строгость в таком случае сочетается с плавностью линий и свободой движений, да и тело "дышит" в таком наряде.

Хоть куда

Inc-News

Рубашка на пуговицах и брюки — ещё один беспроигрышный вариант.

И всё-таки...

Inc-News

Трудно представить офисные будни без брючных костюмов. Для тёплого сезона допустима свобода в выборе — можно остановиться на "неофициальных" оттенках (если вам наскучила серо-бежевая цветовая гамма), но пусть они будут нежными: лавандовый, мятный, фиалковый...

Женственность

Inc-News

Юбка в сочетании с пиджаком или жакетом сделает образ более лёгким, игривым, не лишая его некоторой строгости.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители