5 летних образов для работы
Шорты и мини-платья в этой подборке не фигурируют, но есть иные, более интересные стилистические решения.
Кто сказал, что офисный лук — это только строгие платья-футляры и классические брючные костюмы? На дворе лето, лёгкость в это время года допустима всюду, даже в офисе.
Вашему вниманию — 5 стильных и по-настоящему летних образов, соответствующих деловому дресс-коду:
Плащ превращается...
Лёгкий плащ может быть не только элементом верхней одежды, но и вполне самостоятельным нарядом. Наденьте его, как платье, подобрав элегантную обувь и аксессуары. И необычно, и сдержанно
Классика, но другая
Широкие брюки "в пол" + рубашка оверсайз — универсальное сочетание, элементы которого можно носить и отдельно друг от друга. Строгость в таком случае сочетается с плавностью линий и свободой движений, да и тело "дышит" в таком наряде.
Хоть куда
Рубашка на пуговицах и брюки — ещё один беспроигрышный вариант.
И всё-таки...
Трудно представить офисные будни без брючных костюмов. Для тёплого сезона допустима свобода в выборе — можно остановиться на "неофициальных" оттенках (если вам наскучила серо-бежевая цветовая гамма), но пусть они будут нежными: лавандовый, мятный, фиалковый...
Женственность
Юбка в сочетании с пиджаком или жакетом сделает образ более лёгким, игривым, не лишая его некоторой строгости.