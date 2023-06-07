5 летних образов для работы

Шорты и мини-платья в этой подборке не фигурируют, но есть иные, более интересные стилистические решения.

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Кто сказал, что офисный лук — это только строгие платья-футляры и классические брючные костюмы? На дворе лето, лёгкость в это время года допустима всюду, даже в офисе.

Вашему вниманию — 5 стильных и по-настоящему летних образов, соответствующих деловому дресс-коду:

Плащ превращается...

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Лёгкий плащ может быть не только элементом верхней одежды, но и вполне самостоятельным нарядом. Наденьте его, как платье, подобрав элегантную обувь и аксессуары. И необычно, и сдержанно

Классика, но другая

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Широкие брюки "в пол" + рубашка оверсайз — универсальное сочетание, элементы которого можно носить и отдельно друг от друга. Строгость в таком случае сочетается с плавностью линий и свободой движений, да и тело "дышит" в таком наряде.

Хоть куда

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Рубашка на пуговицах и брюки — ещё один беспроигрышный вариант.

И всё-таки...

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Трудно представить офисные будни без брючных костюмов. Для тёплого сезона допустима свобода в выборе — можно остановиться на "неофициальных" оттенках (если вам наскучила серо-бежевая цветовая гамма), но пусть они будут нежными: лавандовый, мятный, фиалковый...

Женственность

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