Ирина Шейк представила купальники Fendi по знакам гороскопа

Во время «борьбы» с обстоятельствами – порывами ветра или морской волной – она демонстрирует, в частности, белый купальник с надписью Virgo (Дева) за $731, а также пляжную накидку, комбинезон, сарафан и сумки.

Интересно отметить, что и сама Шейк неравнодушна к астрологии. Однажды в интервью она рассказала, что очень упряма и всё из-за того, что родилась в январе, под знаком козерога. «Люди иногда говорят мне: «Ты нетерпелива, ты хочешь слишком многого», но это помогает мне двигаться вперёд», - отметила Ирина. «Я хочу всё и прямо сейчас».