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Ирина Шейк представила купальники Fendi по знакам гороскопа

37-летняя русская модель снялась в игривом летнем видеоролике итальянского бренда.

Ирина Шейк представила купальники Fendi по знакам гороскопа
© Inc-News

Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании Fendi. Она представила новую «астрологическую» коллекцию бренда. В видеоролике можно увидеть манекенщицу, пытающуюся безуспешно расслабиться и позагорать.

Inc-News

Во время «борьбы» с обстоятельствами – порывами ветра или морской волной – она демонстрирует, в частности, белый купальник с надписью Virgo (Дева) за $731, а также пляжную накидку, комбинезон, сарафан и сумки.

Интересно отметить, что и сама Шейк неравнодушна к астрологии. Однажды в интервью она рассказала, что очень упряма и всё из-за того, что родилась в январе, под знаком козерога. «Люди иногда говорят мне: «Ты нетерпелива, ты хочешь слишком многого», но это помогает мне двигаться вперёд», - отметила Ирина. «Я хочу всё и прямо сейчас».

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