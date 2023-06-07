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Стилист Бузовой рассказал, как создаются ее наряды

Звездный стилист Никита Карстен рассказал, как создаются образы Ольги Бузовой. Она всегда удивляет публику своими нарядами, хотя в повседневной жизни одевается скромно.

Стилист Бузовой рассказал, как создаются ее наряды
© РИА "ФедералПресс"

«Каждый раз в зависимости от передачи образы кардинально разные. Это образы с какой-то историей, это образы провокационные, которые могут нравиться далеко не всем, которые могут вызывать шумиху, и они нацелены на это», – поделился стилист.

По словам Карстена, Бузова пришла на фестиваль «Жара Cool Fest» в платье как у Ким Кардашьян специально. Всем журналистам звезда говорила, что не в курсе чьих-то выходов в подобном платье.

Все продумывалось заранее и делалось для того, чтобы привлечь внимание и людям было интересно, пишет «Пятый канал». И Бузовой удается это – ее наряды постоянно обсуждают и с одобрением, и с осуждением.

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